В Челябинской области рухнул параплан с мотором, пилот погиб

В Челябинской области рухнул параплан с мотором, пилот погиб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Следственный комитет РФ

«Уральской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства и причины авиационного происшествия, в результате которого погиб дельтапланерист», — говорится в комментарии.

Предварительно известно, что все произошло вечером 7 мая 2026 года в Пластовском районе. В результате падения параплана с мотором погиб 48-летний житель Челябинска.

По информации СК на транспорте, трагедия зафиксирована между селом Кочкарь и городом Пласт.

«Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Выясняют все обстоятельства и причины случившегося, на место происшествия выехали следователи», — уточнили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.