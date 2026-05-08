В Челябинской области рухнул параплан с мотором, пилот погиб

«Уральской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства и причины авиационного происшествия, в результате которого погиб дельтапланерист», — говорится в комментарии.
Предварительно известно, что все произошло вечером 7 мая 2026 года в Пластовском районе. В результате падения параплана с мотором погиб 48-летний житель Челябинска.
По информации СК на транспорте, трагедия зафиксирована между селом Кочкарь и городом Пласт.
«Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Выясняют все обстоятельства и причины случившегося, на место происшествия выехали следователи», — уточнили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.