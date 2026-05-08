Почти 21 тысячу кубометров загрязненного мазута собрали после ЧС в Туапсе

Днем ранее с территории, загрязненной в результате пожаров на туапсинском НПЗ и морском терминале, было собрано 20,5 тысячи кубометров грунта и водяной смеси.
«Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки БПЛА киевского режима, продолжается в круглосуточном режиме», — уточнили в пресс-службе.
Туапсе пострадал от налетов вражеских беспилотников 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Масштабные пожары возникли на морском терминале и нефтезаводе, в результате которых произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.