Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 21 тысячу кубометров загрязненного мазута собрали после ЧС в Туапсе

По состоянию на утро 8 мая спасатели собрали и вывезли 20,8 тысячи кубических метров загрязненного грунта и водомазутной смеси, об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Российская газета

Днем ранее с территории, загрязненной в результате пожаров на туапсинском НПЗ и морском терминале, было собрано 20,5 тысячи кубометров грунта и водяной смеси.

«Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки БПЛА киевского режима, продолжается в круглосуточном режиме», — уточнили в пресс-службе.

Туапсе пострадал от налетов вражеских беспилотников 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Масштабные пожары возникли на морском терминале и нефтезаводе, в результате которых произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше