Север Крыма обесточен: работы по восстановлению на контроле прокуратуры

В пятницу стало известно, что в Крыму из-за аварии на магистрали обесточен Армянск и еще 7 населенных пунктов. Также нет света в поселках под Алуштой.
«Прокуратура Крыма контролирует проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения в городе Армянске, Красноперекопском районе, а также нескольких селах городского округа Алушты», — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства при проведении работ и при исполнении требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отметили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, шесть населенных пунктов Алуштинского округа обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях.