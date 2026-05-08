Север Крыма обесточен: работы по восстановлению на контроле прокуратуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Работы по восстановлению электроснабжения в Армянске, Красноперекопском районе, а также нескольких селах городского округа Алушты находятся на контроле у прокуратуры Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу стало известно, что в Крыму из-за аварии на магистрали обесточен Армянск и еще 7 населенных пунктов. Также нет света в поселках под Алуштой.

«Прокуратура Крыма контролирует проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения в городе Армянске, Красноперекопском районе, а также нескольких селах городского округа Алушты», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства при проведении работ и при исполнении требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, шесть населенных пунктов Алуштинского округа обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше