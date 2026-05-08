В Краснодаре возбудили уголовное дело о мошенничестве на 14 млн при капремонте жилого дома

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбуждено в Краснодаре после проверки прокуратурой Карасунского округа исполнения законодательства в сфере капитального ремонта жилых многоэтажных домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что Фонд капремонта заключил договор с подрядчиком на выполнение ремонта жилого дома, перечислил средства и зафиксировал выполнение работ в полном объёме. При этом гендиректор подрядчика, по данным прокуратуры, представил поддельный сертификат на материал, который на самом деле не соответствовал необходимым требованиям. Этот материал стоимостью более 14 миллионов рублей использовался для монтажа системы теплоснабжения в доме. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
Напомним, суд по иску краснодарской прокуратуры обратил в доход государства более 150 тысяч рублей, находившихся на счету ликвидированной коммерческой компании. Она прекратила деятельность в 2016 году, с тех пор никто не заявлял право собственности на оставшиеся на счету средства.