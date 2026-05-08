В Краснодаре возбудили уголовное дело о мошенничестве на 14 млн при капремонте жилого дома

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что Фонд капремонта заключил договор с подрядчиком на выполнение ремонта жилого дома, перечислил средства и зафиксировал выполнение работ в полном объёме. При этом гендиректор подрядчика, по данным прокуратуры, представил поддельный сертификат на материал, который на самом деле не соответствовал необходимым требованиям. Этот материал стоимостью более 14 миллионов рублей использовался для монтажа системы теплоснабжения в доме. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.