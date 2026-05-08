На Алтае разбился параплан, один человек погиб

Пилот мотопараплана погиб при столкновении с ЛЭП в Алтайском крае. Следователи и транспортная прокуратура выясняют обстоятельства происшествия, которое произошло в районе села Курск.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Алтайском крае разбился мотопараплан врезался в линию электропередачи, пилот погиб. Об этом РИА Новости сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Трагедия произошла в четверг вечером в районе села Курск Кулундинского района. В пресс-службе транспортной прокуратуры уточнили, что аппаратом управлял местный житель.

«Предварительно установлено, что полет проходил в вечернее время, когда было уже темно, в 22 часа (18.00 мск). Произошло столкновение параплана с линией электропередачи, пилот скончался на месте, причины произошедшего установят в ходе проверки», — отметили в следственном управлении.

В ведомстве уточнили, что разрешение на вылет не оформлялось. Сейчас по факту происшествия проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности полетов. К выяснению всех обстоятельств случившегося также подключилась Барнаульская транспортная прокуратура.