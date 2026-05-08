В Ростове оценивают ущерб центру, управляющему воздушным движением на Юге

Специалисты осматривают повреждённый центр управления воздушным движением в Ростове-на-Дону: нужно понять, какое оборудование можно отремонтировать, а что требует замены. От этого зависит, когда диспетчеры смогут вернуться к нормальной работе. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ. По данным ведомства, авиакомпаниям поручили скорректировать расписание полётов и уделить внимание работе с пассажирами. При задержке рейсов пассажирам предоставляются услуги по федеральным авиационным правилам (ФАП-82): напитки, питание, размещение в гостинице. Министр транспорта Андрей Никитин поручил авиакомпаниям совместно с «РЖД» и Единой транспортной дирекцией использовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отменённых рейсов. Приостановлена работа аэропортов в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе, Элисте. В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов на юг с сокращённой частотой полётов.