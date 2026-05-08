В Сочи турист получил серьезные травмы после падения в овраг на мопеде

ЧП произошло накануне вечером на территории садового товарищества «Стимул».
«Водитель мопеда не справился с управлением и съехал с дороги в овраг глубиной около пяти метров», — говорится в сообщении.
Спасатели Хостинского подразделения экстренного ведомства на носилках эвакуировали пострадавшего и передали медикам скорой помощи.
В результате водитель получил травму позвоночника и черепно-мозговую. Пострадавшим оказался 40-летний житель Бурятии.
