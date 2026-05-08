Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замглавы Кубани изменили обвинение на три эпизода превышения полномочий

Следствие переквалифицировало дело бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко на три эпизода превышения полномочий. Фигуранта обвиняют в нарушениях при строительстве социальных объектов в Херсонской области.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следствие переквалифицировало обвинение бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко. Теперь его действия расценивают не как злоупотребление полномочиями, а как три отдельных эпизода превышения должностных полномочий. Сведения об этом размещены в базе судебного производства.

Изначально Нестеренко вменяли злоупотребление полномочиями, однако теперь будут судить за их превышение из корысти, повлекшее тяжкие последствия. Напомним, фигуранта задержали сотрудники краевого УФСБ в 2025 году. По данным источников ТАСС, претензии силовиков связаны с его работой в кубанском «Главном управлении строительства» в 2023—2024 годах — речь идет о нарушениях при строительстве школ в Херсонской области.

За несколько дней до задержания, 21 мая 2025 года, в администрации края прошло совещание по строительству социальных объектов. На нем выяснилось, что больше половины из 149 объектов строят со значительным отставанием от графиков. Губернатор региона Вениамин Кондратьев тогда предложил Нестеренко, который курировал строительную сферу Кубани, уйти с должности.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше
СК