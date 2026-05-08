Экс-замглавы Кубани изменили обвинение на три эпизода превышения полномочий

Следствие переквалифицировало обвинение бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко. Теперь его действия расценивают не как злоупотребление полномочиями, а как три отдельных эпизода превышения должностных полномочий. Сведения об этом размещены в базе судебного производства.
Изначально Нестеренко вменяли злоупотребление полномочиями, однако теперь будут судить за их превышение из корысти, повлекшее тяжкие последствия. Напомним, фигуранта задержали сотрудники краевого УФСБ в 2025 году. По данным источников ТАСС, претензии силовиков связаны с его работой в кубанском «Главном управлении строительства» в 2023—2024 годах — речь идет о нарушениях при строительстве школ в Херсонской области.
За несколько дней до задержания, 21 мая 2025 года, в администрации края прошло совещание по строительству социальных объектов. На нем выяснилось, что больше половины из 149 объектов строят со значительным отставанием от графиков. Губернатор региона Вениамин Кондратьев тогда предложил Нестеренко, который курировал строительную сферу Кубани, уйти с должности.