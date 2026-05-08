Экс-замглавы Кубани изменили обвинение на три эпизода превышения полномочий

Изначально Нестеренко вменяли злоупотребление полномочиями, однако теперь будут судить за их превышение из корысти, повлекшее тяжкие последствия. Напомним, фигуранта задержали сотрудники краевого УФСБ в 2025 году. По данным источников ТАСС, претензии силовиков связаны с его работой в кубанском «Главном управлении строительства» в 2023—2024 годах — речь идет о нарушениях при строительстве школ в Херсонской области.