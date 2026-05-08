В Германии неизвестные захватили заложников в отделении банка

ЧП в Германии: вооруженные преступники захватили сотрудников банка в Зинциге. Среди заложников — водитель инкассаторской службы. Полиция проводит спецоперацию, территория вокруг отделения перекрыта.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В немецком городе Зинциг неизвестные захватили заложников в отделении местного банка. Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на портал Ak-kurier, среди удерживаемых злоумышленниками людей находится водитель инкассаторского автомобиля.

Информацию о происшествии подтвердило управление полиции земли Рейнланд-Пфальц (Кобленц). Сообщение о захвате филиала Volksbank поступило около 9 часов утра. В полиции считают, что в здании находится несколько преступников и заложников, один из которых — водитель спецтранспорта. Ведомство также призвало жителей не распространять в соцсетях непроверенные слухи.

Немецкое издание BILD пишет, что, когда инкассаторский фургон подъехал к зданию, неизвестный мужчина перехватил вышедшего сотрудника и под угрозой оружия заставил его зайти внутрь. Сейчас центр города перекрыт, над местом инцидента кружат полицейские вертолеты, к операции привлечены бойцы спецназа.