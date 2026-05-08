В Германии неизвестные захватили заложников в отделении банка

Информацию о происшествии подтвердило управление полиции земли Рейнланд-Пфальц (Кобленц). Сообщение о захвате филиала Volksbank поступило около 9 часов утра. В полиции считают, что в здании находится несколько преступников и заложников, один из которых — водитель спецтранспорта. Ведомство также призвало жителей не распространять в соцсетях непроверенные слухи.