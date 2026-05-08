Двоих нижегородцев осудили за создание вредоносных программ

Злоумышленники распространяли опасный софт через Telegram и получили по два года ограничения свободы.

Нижегородский районный суд вынес приговор Игорю Фомину и Руслану Симакину за создание и распространение вредоносного ПО. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде. Установлено, что молодые люди администрировали аккаунты в мессенджере «Telegram», где за деньги продавали программы, предназначенные для взлома и блокировки компьютерной информации.

Подсудимые полностью признали свою вину, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства. Суд квалифицировал их действия по части 2 статьи 273 УК РФ как создание и использование вредоносных программ, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности.

Приговором суда обоим фигурантам назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

