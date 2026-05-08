Двухметровый провал образовался в Арзамасском районе

Огромный провал образовался в Арзамасском районе. Его обнаружили между садовыми участками СНТ № 5, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в администрации района.
Провал грунта произошел еще 28 апреля 2026 года. На место сразу же выехала оперативная группа МКУ «УГОЧС» и выявила яму диаметром около двух метров.
Место происшествия оградили, чтобы никто не угодил в яму. Никто не пострадал.
«Председатель СНТ организует работы по устранению последствий провала в ближайшее время», — отметили в администрации округа.
