В Самаре судят 27 мошенников, обманувших 505 граждан с медицинскими услугами

По версии следствия, обвиняемые заключали с гражданами договоры на оказание медицинских услуг при отсутствии необходимой лицензии, похищая деньги потерпевших. Пострадавшими признаны 505 человек.
В четверг, 7 мая 2026 года из-за систематических неявок в суд по неуважительным причинам одной из подсудимых была изменена мера пресечения. Ранее она находилась под подпиской о невыезде, теперь она находится под домашним арестом.
Судебное разбирательство продолжено. На следующем заседании пройдет допрос потерпевших.