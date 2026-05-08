Суд обязал две школы под Воронежем обеспечить младшеклассников горячей водой

В учебных кабинетах с 1 по 4 классы Луговской и Купянской школ не было водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

Две школы в Богучарском районе обязали подвести горячую воду в кабинеты начальных классов. Такое решение принял районный суд после того, как прокуратура выявила серьезные нарушения санитарных норм в Луговской и Купянской школах. Об этом в объединенной пресс-службе судов Воронежской области сообщили 8 мая.

Проверка показала, что в классах, где занимаются ученики с 1-го по 4-й класс, вообще не было водоснабжения. По закону об охране здоровья детей, учебные помещения для малышей должны быть оборудованы раковинами с горячей водой, чтобы школьники могли соблюдать правила гигиены, не покидая учебную зону. Отсутствие элементарных удобств прокурор счел нарушением прав несовершеннолетних на безопасные условия обучения.

Суд полностью поддержал требования прокуратуры и установил жесткие сроки. Теперь у руководства школ есть всего три месяца с момента вступления решения в законную силу, чтобы провести необходимые коммуникации и обеспечить кабинеты водой. Исполнение этого решения будет находиться на контроле надзорных органов.