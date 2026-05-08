В Калуге арестовали обвиняемого в убийстве чемпиона России по многоборью

«Постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — сказал судья.
Отмечается, что мужчина пробудет под стражей до 6 июля 2026 года включительно. Обвиняемый и сторона защиты просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина полностью признал вину.
Чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев был застрелен в Калуге в ночь на 7 мая, после ранения его пытались спасти врачи, но спортсмен умер в реанимации. Подозреваемого в убийстве задержали, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).