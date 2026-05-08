В Калуге арестовали обвиняемого в убийстве чемпиона России по многоборью

Чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев был застрелен в Калуге в ночь на 7 мая, после ранения его пытались спасти врачи, но спортсмен умер в реанимации. Подозреваемого в убийстве задержали, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).