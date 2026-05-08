Бывшему вице-губернатору Кубани Нестеренко переквалифицировали обвинение

Господин Нестеренко, курировавший в краевом правительстве строительный блок с июля 2024 года, был задержан 22 мая 2025 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Спустя два дня Октябрьский районный суд Краснодара избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.