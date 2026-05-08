Трамвай собрал массовое ДТП на севере Петербурга

Массовая авария с участием трамвая произошла в Приморском районе утром 8 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло на пересечении Камышовой и Стародеревенской улиц примерно в 11:40. Трамвай № 18 проехал остановку и столкнулся с двумя автомобилями: Nissan и «Газель».
— Водитель иномарки — женщина — порезалась разбитым стеклом. Ее госпитализировали, — уточнили в полиции.
Движение трамваев на участке приостановлено. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.
