В Беларуси сильный ветер повредил 5 зданий и повалил 33 дерева

7 мая ветер с порывами до 20 м/с прошелся по нескольким областям. Пострадали четыре населенных пункта: два в Брестской и по одному в Минской и Могилевской областях. Спасатели рассказали, что были повреждены кровли одного жилого дома, одного объекта соцкультбыта и трех сельскохозяйственных зданий.