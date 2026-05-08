В Беларуси сильный ветер повредил 5 зданий и повалил 33 дерева

Резко ухудшившаяся погода и сильный ветер натворили бед в различных областях Беларуси, сообщили в МЧС.
7 мая ветер с порывами до 20 м/с прошелся по нескольким областям. Пострадали четыре населенных пункта: два в Брестской и по одному в Минской и Могилевской областях. Спасатели рассказали, что были повреждены кровли одного жилого дома, одного объекта соцкультбыта и трех сельскохозяйственных зданий.
В Витебской и Могилевской областях зафиксированы 33 случая падения деревьев. К счастью, пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.
