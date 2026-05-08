Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах увеличилось до 44

«По оперативной информации, на этот час в результате атаки БПЛА, произошедшей 5 мая 2026 года в городе Чебоксары, пострадали 44 человека, двое из них погибли», — говорится в заявлении ведомства в мессенджере «Макс».
По данным минздрава, семь жителей обратились за помощью самостоятельно и лечатся амбулаторно. В больницах республики остаются 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Еще один пациент переведен в ожоговый центр в Нижнем Новгороде.
Отмечается, что глава Чувашии Олег Николаев держит ситуацию на личном контроле. Министр здравоохранения региона Лариса Тарасова посетила пострадавших в стационаре.
Ведение тяжелых пациентов осуществляется с привлечением ведущих специалистов, проводятся телемедицинские консультации с федеральными клиниками.
Атака беспилотников на Чебоксары была предпринята украинскими боевиками 5 мая. Тогда Николаев отметил оперативную и штатную работу местных служб. Глава регионального министерства образования Дмитрий Захаров, комментируя случившееся, заявил, что все школы и техникумы в регионе временно перешли на дистанционный формат работы.
Представители главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ возбудили уголовное дело о террористическом акте. Пострадавшие получат от 313 тыс. до 627 тыс. рублей, семьи погибших — по 1,5 млн рублей.