Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежского подростка будут судить за сотрудничество со спецслужбами Украины

Несовершеннолетний обвиняется в приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области перед судом предстанет 16-летний подросток, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв автомобиля военнослужащего. Школьник успел получить за свою «работу» вознаграждение в криптовалюте, но был задержан сотрудниками ФСБ до того, как прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 8 мая.

Следствие установило, что в мае 2025 года парень списался в мессенджере с кураторами, которые предложили ему заработать на теракте. Подросток согласился: он следил за машиной военного в Воронеже, фотографировал ее и отправлял отчеты заказчикам. За эту слежку ему перевели в общей сложности около 29 тысяч рублей. Позже, действуя по инструкции, юноша забрал из тайника в Лисках настоящую взрывчатку и самодельную бомбу, чтобы завершить задуманное.

Довести дело до конца помешали силовики — парня взяли с поличным. Сейчас расследование завершено, собраны все доказательства, и дело передают в суд. Подросток находится под стражей, ему грозит серьезный срок. Параллельно следователи завели дело и на самих вербовщиков из спецслужб, которые втянули несовершеннолетнего в преступление, обещая «легкие деньги».