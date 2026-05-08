Воронежского подростка будут судить за сотрудничество со спецслужбами Украины

Следствие установило, что в мае 2025 года парень списался в мессенджере с кураторами, которые предложили ему заработать на теракте. Подросток согласился: он следил за машиной военного в Воронеже, фотографировал ее и отправлял отчеты заказчикам. За эту слежку ему перевели в общей сложности около 29 тысяч рублей. Позже, действуя по инструкции, юноша забрал из тайника в Лисках настоящую взрывчатку и самодельную бомбу, чтобы завершить задуманное.