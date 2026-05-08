Самарский адвокат Лапицкий объяснил, могут ли уволить сотрудников при атаке БПЛА

Минтруда в паблике губернатора ответили на вопрос жителей, что если сигнал объявлен до начала рабочего дня, когда работник находится дома или в пути к месту работы, и продолжается в рабочее время, человек не может вовремя приступить к своим обязанностям по причинам, не зависящим от сторон трудового договора. Время отсутствия на работе в связи с нахождением в убежище и время, нужное для прибытия на работу, не является прогулом.