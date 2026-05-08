Минлесхоз: еще один пожар из Украины надвигается на Беларусь

В зоне риска находится Милошевичский лесхоз Гомельской области.
«Работники лесного хозяйства следят за ситуацией», — говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание на то, что это новое возгорание, а не пожар из зоны отчуждения.
Горит зона отчуждения
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в своем Telegram-канале сообщила, что горит зона отчуждения, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Площадь возгорания составляет более 1,1 тысячи гектаров.
Как отмечал Sputnik главный лесничий природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» Иван Гарбарук, лес горит около восьми километров от границы с республикой. Угрозы его распространения в Беларусь пока нет.