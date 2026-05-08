На суде вскрылись подробности о новых жертвах маньяка Мелюха

Состоялся новый судебный процесс над убийцей, 25 лет проведшим в тюрьме Соль-Илецка «Чёрный дельфин». В зале заседаний побывал корреспондент chel.aif.ru.
«Пошёл по троллейбусной линии»
Челябинский суд Советского района продолжает рассмотрение дела серийного убийцы Андрея Мелюха, державшего в страхе весь город в начале 2000-х. Именно тогда по Челябинску прокатилась волна бессмысленных и жестоких убийств пожилых женщин.
Некто, описываемый как «молодой человек в камуфляжном костюме», заходил в подъезд за возвращающимися с рынков старушками, бил их по голове кирпичом и забирал хозяйственные и дамские сумки. В основном награбленное выглядело как килограмм яблок, батон колбасы и пара горбулок. Однако иногда убийце везло: он мог разжиться какой-то суммой денег. В основном, 70, 100, 200 рублями. Один раз ему удалось найти в сумке бабушки аж тысячу. А в другой раз — один рубль.
В клетке находится зверь. Он имеет обличье человека, но то, что вменяют Мелюху, не поддаётся человеческим канонам. На сегодняшнем заседании он отказался от дачи показаний, сообщив, что записанные с его слов ранее сведения верны.
Гособвинитель зачитала показания Мелюха. В июле 2001 года он приехал в очередной раз в Челябинск из своего посёлка Красноармейского района на электричке. Прошёлся по окрестностям в районе железнодорожного вокзала. Он ездил сюда часто в поисках подработки. Иногда удавалось найти какой-то калым — в основном, разнорабочим на здешнем рынке. Если денег честным путём заполучить не удавалось, Мелюх приступал к плану Б — ограблению старушки.
«Я шёл по улице вдоль троллейбуса, — зачитывает представитель прокуратуры слова подсудимого, — дошёл до площади Революции. Увидел одиноко идущую бабушку, решил её ограбить. Проследовал за неё в подъезд, достал сумку с кирпичом и ударил. Точно не помню, по темени, держа кирпич в сумке, или же замахиваясь сумкой и держа её за ручки. Потому что нападений было много, и я использовал оба этих способа…».
Все преступления похожи друг на друга
В показаниях осуждённый признаётся: «Я понимал, что поступал ужасно». Ему не было интересно, что стало с теми старушками, кого он бил по голове. Ему нужно было разжиться деньгами — и о жизни и здоровье потерпевших он не думал.
Гособвинитель зачитывает показания родственников умерших и по счастью оставшихся в живых жертв Андрея Мелюха. Покойная Полякова имела грамоту «За доблестный труд в годы Великой Отечественной». Почти все потерпевшие бабули — ветераны труда. Год рождения самой пожилой жертвы — 1919.
«Иногда я шёл по дороге не вдоль троллейбуса, а вдоль трамвая, — узнаём из показаний Мелюха. — В этот раз поднялся за пожилой женщиной на второй этаж, она отвернулась к почтовому ящику, я нанёс ей удар по голове. Забрал сумку и убежал. Не помню, были ли там продукты, деньги точно были».
Мелюх признался, что в один из дней совершил два нападения на пожилых женщин. Причём осуждён он за второе — а в первом признался только в прошлом году. А потом он возвращался на электричке домой, в село, к сожительнице Наталье. Сумки и кирпичи по дороге выбрасывал. Деньги тратил, продукты съедал.
Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что Мелюх в моменты совершения преступлений был вменяем, отдавал отчёт своим действиям. Согласно характеристике из колонии в Соль-Илецке, где осуждённый отбывает наказание, он лживый и хитрый. Имеет 12 погашенных взысканий и 17 поощрений. Не единожды к отношении Мелюха применялись меры дисциплинарного воздействия, его помещали в ШИЗО. Характеризуется отрицательно. Наладил дружеские отношения со всеми категориями заключённых, в воспитательных мероприятиях не участвует.
Весь процесс Мелюх внимательно с ручкой в руках что-то подчёркивал в бумажном документе. На суде клетку со зверем охраняли трое полицейских. Андрей Мелюх проведёт всю жизнь в тюремных стенах ИК-6 Оренбургской области «Чёрный дельфин».
Заседание по вновь открывшимся нападениям Мелюха продолжится 27 мая.