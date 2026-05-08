Мстила бойфренду: дубовчанка подожгла 8 контейнеров и порезала 32 шины

Жительницу Дубовского района задержали полицейские. 42-летняя женщина подожгла восемь пластиковых контейнеров и повредила шины на 32 автомобилях.
О поджоге мусорный контейнеров стало известно в ночь на 7 мая. В то же время в полицию стали обращаться автомобилисты, которые жаловались, что кто-то порезал покрышки на их машинах.
Когда женщину задержали, она пояснила правоохранителям, что контейнеры поджигала, чтобы навредить своему молодому человеку. Зачем ей понадобилось резать шины принадлежавших другим жителям района машин, она объяснить не смогла.
Прежде в такой же ситуации оказался житель Волжского: он так и не сумел внятно пояснить полицейским — зачем ему понадобилось разорять пасхальный арт-объект и бегать по городу с украденным куличом — в кадр попало, как он мечется с ним то в одну, то в другую сторону.
