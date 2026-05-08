Белгидромет: радиационная обстановка в стране остается стабильной

«Уровни мощности дозы гамма-излучения в Бресте, Витебске, Гродно, Минске, Могилеве — 0,10мкЗв/ч, в Гомеле — 0,11мкЗв/ч, что соответствует значениям естественного радиационного фона», — отметили в центре.
Что касается пунктов в Брагине и Славгороде, то там уровни гамма-излучения составляют — 0,45мкЗв/ч и — 0,18мкЗв/ч. Это соответствует установившимся многолетним значениям, которые связаны с аварией 1986 года на Чернобыльской АЭС.
Ранее сообщалось, что на украинской стороне недалеко от границы с Беларусью возник пожар в чернобыльской зоне отчуждения. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.
Угрозы перехода этого пожара на белорусскую территорию на данный момент нет.