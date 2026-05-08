Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгидромет: радиационная обстановка в стране остается стабильной

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Радиационная обстановка в Беларуси остается стабильной, сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет).

Источник: Sputnik.by

«Уровни мощности дозы гамма-излучения в Бресте, Витебске, Гродно, Минске, Могилеве — 0,10мкЗв/ч, в Гомеле — 0,11мкЗв/ч, что соответствует значениям естественного радиационного фона», — отметили в центре.

Что касается пунктов в Брагине и Славгороде, то там уровни гамма-излучения составляют — 0,45мкЗв/ч и — 0,18мкЗв/ч. Это соответствует установившимся многолетним значениям, которые связаны с аварией 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что на украинской стороне недалеко от границы с Беларусью возник пожар в чернобыльской зоне отчуждения. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.

Угрозы перехода этого пожара на белорусскую территорию на данный момент нет.