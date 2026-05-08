Пермяки сообщают о большой пробке из-за ДТП под Пермью

Большая пробка скопилась под Пермью из-за ДТП с грузовыми автомобилями, сообщают читатели perm.aif.ru.
Очевидцы рассказали, что пробка образовалась от деревни Кузнецы до моста через реку Сюзьву. Предположительно, причиной стало ДТП с грузовыми автомобилями, которые врезались в ограждение. Есть ли пострадавшие — неизвестно.
«Большая пробка в Пермь около деревни Кузнецы из-за ДТП с двумя фурами. Мне кажется, что одна въехала в ограждение передом, а вторая кузовом», — рассказала читательница сайту perm.aif.ru.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение около деревни, где случилась авария, затруднено. Пользователи пишут, что ДТП произошло в правом ряду.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в ГИБДД, чтобы узнать подробности случившегося.