В Уфе задержали курьера, прятавшего наркотики в самодельные кирпичи

Сотрудники полиции задержали в Уфе 37-летнего мужчину, который работал на теневой интернет-магазин и придумал нестандартный способ маскировки наркотиков. Злоумышленник прятал свертки с запрещенными веществами внутри самодельных цементных кирпичей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
По данным ведомства, ранее судимого за разбой уфимца задержали оперативники наркоконтроля при поддержке инспекторов ДПС во время перевозки очередной партии товара. В салоне машины полицейские нашли восемь предметов, имитирующих строительные блоки. Внутри них оказались спрятаны около 50 граммов амфетамина, 50 граммов МДМА и почти полкилограмма частей конопли.
Как выяснили следователи, мужчина работал на онлайн-наркомаркет с июля 2025 года, выполняя роль оптового «склада». Для конспирации дилер придумал необычную схему: он раскладывал расфасованные наркотики по формочкам и заливал их подкрашенным цементом. Готовые муляжи кирпичей он передавал мелким закладчикам или прятал по городу.
Масштабы незаконного бизнеса оказались серьезными. При обыске у задержанного изъяли 22 муляжа «камней», внутри которых было спрятано более 2,5 кг марихуаны. Кроме того, полицейские обнаружили в Уфе несколько оборудованных тайников: из них достали еще полкилограмма синтетических наркотиков.
В отношении задержанного проводятся дальнейшие следственные действия.