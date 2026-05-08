Физик оценил риски масштабного пожара у Чернобыльской АЭС

Эксперт напомнил о пожарах в юго-восточной части брянских лесов в 2010 году. Там фиксировался высокий уровень радиоактивного загрязнения. «Те пожары, которые были и с которыми боролись, привели к тому, что радиационный фон в Вильнюсе (Литва) повысился в 40 раз», — отметил Кузнецов. Он пояснил, что продукты горения поднимаются вплоть до стратосферы и разносятся ветрами на разных слоях, что осложняет составление каких-либо прогнозов.