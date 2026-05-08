Физик оценил риски масштабного пожара у Чернобыльской АЭС

Площадь возгорания в чернобыльской зоне отчуждения уже превысила 1100 гектаров. В ГСЧС Украины отметили, что ситуацию осложняют сильный ветер и сухая погода.
«Эта ситуация повторяется ежегодно в течение 40 лет. Каждый год с завидным постоянством у них горит чернобыльская зона. Это говорит о том, что профилактика этих пожаров практически не ведется», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Кузнецов добавил, что, по его данным, техника в зоне отчуждения находится в плачевном состоянии, а это значит, что пожарные машины и другой транспорт не могут использоваться эффективно.
Еще одна проблема — кадровый состав. По словам профессора, в пожарных расчетах работают пенсионеры. Он пояснил, что молодые мужчины 25−30 лет выдерживают в костюмах химзащиты при высокой температуре всего 30−40 минут без риска теплового удара, а пожилые сотрудники экстренных служб — намного меньше.
Эксперт обратил внимание на то, что ключевое значение для оценки рисков имеет то, что именно горит. Если огонь охватил траву на поляне — это один сценарий, если подстилку хвойного леса — совсем другой. Кузнецов уточнил, что вокруг станции растут хвойные леса, а опавшая хвоя вспыхивает мгновенно.
Профессор отметил, что для грамотной оценки рисков в зоне пожара необходима всеобъемлющая радиационная разведка. Ее проводят специальные машины войск РХБЗ, которых на Украине нет.
Эксперт напомнил о пожарах в юго-восточной части брянских лесов в 2010 году. Там фиксировался высокий уровень радиоактивного загрязнения. «Те пожары, которые были и с которыми боролись, привели к тому, что радиационный фон в Вильнюсе (Литва) повысился в 40 раз», — отметил Кузнецов. Он пояснил, что продукты горения поднимаются вплоть до стратосферы и разносятся ветрами на разных слоях, что осложняет составление каких-либо прогнозов.