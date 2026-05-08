Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Физик оценил риски масштабного пожара у Чернобыльской АЭС

Лесной пожар в зоне отчуждения у Чернобыля является серьезной угрозой. Об этом «Ленте.ру» заявил доктор технических наук, профессор и бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Площадь возгорания в чернобыльской зоне отчуждения уже превысила 1100 гектаров. В ГСЧС Украины отметили, что ситуацию осложняют сильный ветер и сухая погода.

«Эта ситуация повторяется ежегодно в течение 40 лет. Каждый год с завидным постоянством у них горит чернобыльская зона. Это говорит о том, что профилактика этих пожаров практически не ведется», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Кузнецов добавил, что, по его данным, техника в зоне отчуждения находится в плачевном состоянии, а это значит, что пожарные машины и другой транспорт не могут использоваться эффективно.

Еще одна проблема — кадровый состав. По словам профессора, в пожарных расчетах работают пенсионеры. Он пояснил, что молодые мужчины 25−30 лет выдерживают в костюмах химзащиты при высокой температуре всего 30−40 минут без риска теплового удара, а пожилые сотрудники экстренных служб — намного меньше.

Эксперт обратил внимание на то, что ключевое значение для оценки рисков имеет то, что именно горит. Если огонь охватил траву на поляне — это один сценарий, если подстилку хвойного леса — совсем другой. Кузнецов уточнил, что вокруг станции растут хвойные леса, а опавшая хвоя вспыхивает мгновенно.

Профессор отметил, что для грамотной оценки рисков в зоне пожара необходима всеобъемлющая радиационная разведка. Ее проводят специальные машины войск РХБЗ, которых на Украине нет.

Эксперт напомнил о пожарах в юго-восточной части брянских лесов в 2010 году. Там фиксировался высокий уровень радиоактивного загрязнения. «Те пожары, которые были и с которыми боролись, привели к тому, что радиационный фон в Вильнюсе (Литва) повысился в 40 раз», — отметил Кузнецов. Он пояснил, что продукты горения поднимаются вплоть до стратосферы и разносятся ветрами на разных слоях, что осложняет составление каких-либо прогнозов.

В апреле США выразили готовность сделать взнос в размере 100 млн долларов на восстановление саркофага Чернобыльской АЭС. Как сообщалось, в Вашингтоне опасаются, что сейчас существует реальная угроза ядерной утечки.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше