В Прикамье полицейский на охоте случайно подстрелил знакомого

Полицейский на охоте случайно подстрелил знакомого в Прикамье, сообщает «КП-Пермь».
Инцидент произошёл в Октябрьском округе Пермского края. Жители рассказали, что в начале мая в одной из деревень сотрудник полиции выстрелил в мужчину. Что произошло с пострадавшим и почему полицейский в него выстрелил, местные жители не знали.
В ГУ МВД России по Пермскому краю редакции «КП-Пермь» подтвердили факт. 1 мая сотрудник полиции был на выходном и охотился. При заряжании ружья он по неосторожности выстрелил в сторону знакомого и ранил его.
Полицейский сам вызвал скорую и оказал первую помощь. Освидетельствование показало, что он был трезв. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
