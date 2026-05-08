В Петербурге полиция задержала троих грабителей

Полиция Московского района задержала троих молодых людей, которые напали на 18-летнего студента.
4 мая в полицию обратился молодой человек, который сообщил, что у дома 45 на проспекте Космонавтов его ограбили. Прибывшие на место полицейские выяснили, что около 20:10 неизвестные под угрозой насилия отобрали у него мобильный телефон. Затем они оформили через банковское приложение два кредита по 15 000 рублей на имя потерпевшего. После этого они использовали телефон, чтобы снять 15 000 рублей с его счета и перевести ещё 15 000 на другой счёт. В итоге ущерб составил 30 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. В результате оперативных мероприятий были задержаны трое подозреваемых в возрасте от 14 до 18 лет. Все они задержаны в соответствии со статьёй 91 УПК РФ.