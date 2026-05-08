Спасатели эвакуировали сорвавшегося с горы Сокол альпиниста

Горы, как и вода, ошибок не прощают. Любая активность требует специальной подготовки и тщательной проработки маршрута.
В начале мая произошло ЧП при восхождении на скальный массив Сокол (Куш-Кая) вблизи поселка Новый Свет пригорода Судака. Альпинист сорвался с шестиметровой высоты.
Сотрудники МЧС вместе с медиком пешком добрались до пострадавшего, наложили жгут и зафиксировали ногу шиной. После оказания первой помощи альпиниста с помощью специального снаряжения транспортировали к машине «скорой».
Ранее стало известно о ДТП с автобусом на одной из улиц Симферополя. Тяжелые травмы получила 48-летняя женщина.
