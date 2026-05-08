Пора домой! Представитель ФАВТ Кореняко: полёты на юге возобновятся 8 мая

Путешественник Елена Ф. вместе с сестрой сейчас в Стамбуле. Девушка рассказала rostov.aif.ru, что возвращаться в аэропорт Сочи должна была 11 мая. Прямо сейчас многие пассажиры ждут возможности вылететь на юг или вернуться домой. Но популярные направления грозят транспортным коллапсом: всего несколько часов назад Росавиация сообщила о приостановке полётов в аэропорты южных регионов до 12 мая.
Причина тому — попадание БПЛА в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону. Когда же возобновят полёты, выяснил rostov.aif.ru.
На автобусе и поезде.
Ростовчанка Елена Ф. выехала на отдых 2 мая, а вернуться планировала 11 числа.
«Не загадываю насчёт дороги домой — пока просто гуляю и абстрагируюсь. Надеюсь, всё будет хорошо», — рассказала нашей редакции девушка.
На момент подготовки материала стало известно, что возобновить полёты с учётом корректировок расписания планируется после 15:00. Об этом проинформировали в Министерстве транспорта России. До конца 8 мая в аэропорты страны планируют выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из других регионов.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко подтвердил rostov.aif.ru по телефону информацию о возобновлении полётов в аэропорты юга России. В разговоре с нашей редакцией он пояснил: полёты действительно начнутся 8 мая в 15 часов. При этом озвученная ранее информация о приостановке работы южных аэрогаваней до 12 мая уже неактуальна.
«Людям необходимо следить за онлайн-табло, где обновляются планы полётов, держать связь с авиакомпаниями», — добавил Артём Кореняко.
Ранее сообщалось, что Росавиация выпустила документ о приостановке полётов в южные аэропорты до 12 мая. Это связано с ЧП, случившимся сегодня, 8 мая, во время отражения вражеской атаки беспилотников. Один из дронов попал в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.
«Персонал не пострадал, ведётся диагностика оборудования», — сообщили в Минтрансе РФ.
Тем не менее, в целях безопасности временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.
«Не исключено, что срок ограничений будет пересмотрен в сторону сокращения», — отметили в ведомстве.
Сейчас специалисты Росавиации оценивают состояние инфраструктуры и технологические возможности диспетчерских служб.
Авиаперевозчикам предписано внести изменения в графики вылетов. При этом приоритетным направлением работы становится обеспечение комфорта, а также своевременное информирование путешественников. Уточняется, что в случае задержек рейсов авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам сервисную поддержку согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП-82): горячее питание, напитки, а при необходимости — размещение в гостиницах.
Министр транспорта России Андрей Никитин дополнительно распорядился организовать взаимодействие между авиакомпаниями, РЖД и Единой транспортной дирекцией. Это необходимо, чтобы использовать железнодорожный и автомобильный транспорт для оперативной доставки людей, чьи рейсы были отменены, до пунктов назначения.
Добавим, что номера справочных телефонов и ссылка на онлайн-табло авиагаваней юга России доступны в соцсетях Росавиации.
Тем временем Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Транспортные прокуроры мониторят оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Для пассажиров организовали мобильные приёмные.
Повреждено 50 домов.
По данным Минобороны РФ, за несколько часов над территорией страны наши силы ПВО сбили 390 украинских дронов и шесть ракет «Нептун». Особенно напряжённой обстановка оказалась на юге. В частности, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, разрушения от обломков БПЛА зафиксированы в Таганроге, Ростове, Батайске, Мясниковском и Неклиновском районах. В результате пострадали частные дома и автомобили, возникли локальные возгорания, однако, к счастью, обошлось без жертв.
В Таганроге горящие куски дрона упали на частный двор и повредили гараж. В селе Чалтырь Мясниковского района, по последним данным, обломки повредили 50 частных домов, одно складское помещение и четыре автомобиля.
Угроза новых атак беспилотников пока сохраняется, на смартфоны периодически поступают соответствующие уведомления от РСЧС. Жителей просят быть осторожными.