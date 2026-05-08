В двух районах Крыма обезвредили 29 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Их обнаружили в Ленинском районе и Керчи.

Источник: МЧС РФ

Сотрудники Специального морского отряда МЧС России провели работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, оставшихся с времен Великой Отечественной войны, в Ленинском районе Крыма и Керчи.

В процессе обследования территории были найдены и идентифицированы 29 опасных объектов, среди которых 7 артиллерийских снарядов, 3 авиационные бомбы, 6 минометных мин, 5 ручных гранат и 8 взрывателей.

Взрывоопасные находки были аккуратно извлечены, вывезены и уничтожены на специально оборудованном полигоне. Для выполнения работ МЧС России привлекло 6 специалистов и 2 единицы специализированной техники.

