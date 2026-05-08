Очевидцы спасли тонувшего мужчину на Волге в Казани

В Кировском районе Казани на реке Волга произошел инцидент с участием 36-летнего мужчины, который оказался в воде в опасной близости от берега. По сообщению спасателей, на место происшествия по адресу Станюковича, 1 В оперативно выехали сотрудники поисково-спасательной службы, однако к их прибытию пострадавшего уже вытащили из воды проезжавшие мимо очевидцы. Об этом сообщили в МЧС Татарстана.
Мужчину с диагнозом «общее переохлаждение организма» госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Спасатели отметили оперативность действий местных жителей, которые не остались в стороне и помогли человеку в критической ситуации.
В МЧС по Татарстану напомнили, что купальный сезон официально начнется только 1 июня, и до этого времени плавание в водоемах остается опасным.