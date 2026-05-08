Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области перекрыли два крупных канала поставки наркотиков

Изъято более 4 кг «синтетики», четверо подозреваемых отправлены в СИЗО.

Сотрудники регионального УФСБ в апреле пресекли деятельность двух межрегиональных цепочек наркотрафика. Силовикам удалось изъять крупные партии запрещенных веществ, которые планировали продать на территории области. Об этом в ведомстве сообщили 8 мая.

Первое задержание произошло в Рамонском районе. Оперативники остановили автомобиль 36-летней россиянки, в котором при досмотре нашли более 3 кг мефедрона. Вторую группу задержали в самом Воронеже: в руки сотрудников ФСБ попали трое местных жителей (двое парней и девушка в возрасте от 17 до 22 лет). В рюкзаке у девушки обнаружили еще килограмм того же вещества, который компания собиралась расфасовать и продать через «закладки».

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемые взяты под стражу, сейчас следователи устанавливают другие возможные эпизоды их деятельности.