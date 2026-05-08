С наступлением теплой погоды дети в РТ снова начали выпадать из окон

С первых теплых дней в ДРКБ уже трижды попади дети с травмами после падения из окон. К счастью, обошлось без серьезных травм, рассказал «Татар-информу» заместитель главного врача по хирургической помощи ДРКБ Михаил Поспелов.

«С наступлением теплой погоды, люди все чаще открывают окна в своих домах, что приводит к происшествиям с детьми. Малыши не понимают, что москитная сетка на окнах не способна выдержать их веса, опираются на нее и падают из окон. К счастью, в этом году дети не получали серьезных повреждений, тем не менее, мы не должны терять бдительность», — отметил он.

Родители и все, кто находятся рядом с детьми, несут ответственность за их жизнь и здоровье, подчеркнул медик.

«Чаще такое происходят с детьми до шести лет. В доме, где есть маленькие дети, нужно позаботиться о том, чтобы они не могли самостоятельно взобраться на подоконники. Для этого следует убрать диваны, кровати и столы от окон. Чтобы ребенок не мог сам открыть окно, установите специальные блокаторы — это может спасти ему жизнь», — объяснил Михаил Поспелов.

После падения с большой высоты дети, как правило, получают тяжелые травмы: как черепно-мозговые, так и травмы позвоночника, а также разрывы внутренних органов. К сожалению, не все дети выживают после таких травм, при этом шанс остаться инвалидом на всю жизнь также крайне высок, подчеркнул врач.

«После падения с большой высоты дети могут остаться глубокими инвалидами и понятно, что с такими пациентами работают специалисты, тем не менее, они не всегда в силах избежать инвалидности ребенка», — заключил он.