Mercedes въехал в груду песка вдоль дороги — водитель погиб

Трагический инцидент случился сегодня около 12:30 на 10-м километре автодороги Н-22593, которая является подъездом от трассы М3 «Минск — Витебск» в горпоселок Плещеницы Логойского района.
В результате аварии водитель погиб на месте происшествия.
«(На месте ДТП — Sputnik) был обнаружен труп 47-летнего жителя Гомельской области», — говорится в сообщении.
По предварительной информации ГАИ, на закруглении дороги вправо мужчина за рулем Mercedes-Bens съехал на левую обочину. Затем автомобиль наехал на осыпь дорожного покрытия и опрокинулся.
Сообщается, что на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.