Мэра Уфы хотят вернуть в СИЗО: СК намерен обжаловать домашний арест Мавлиева

По версии следствия, Мавлиев вместе с подчиненными организовал отчуждение участка в санатории «Радуга», после чего потребовал от представителя строительной компании выкупить эту землю в его интересах и пообещал взамен общее покровительство. Кроме того, силовики считают, что мэр организовал сбор денег под видом пожертвований с рекламных агентств, выигрывавших тендеры. На счет фонда социального, культурного и экономического развития перечислили 30 млн рублей. Часть средств направили на покупку автомобиля для муниципалитета — машина стоимостью 21 млн рублей использовалась как в служебных, так и в личных целях.