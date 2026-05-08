Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге автобус въехал в стену дома, один человек пострадал

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Автобус врезался в стену дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

Источник: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

«По предварительной информации, сегодня около двух часов дня на пересечении Удельного и Скобелевского проспектов водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство въехало в стену дома», — сообщает пресс-служба.

По данным ГУМВД, в результате происшествия незначительные травмы получила пожилая женщина, она доставлена в медучреждение. «На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка», — добавили в пресс-службе главка.

В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что, предварительно, причиной ДТП могла стать ошибка водителя, который случайно перепутал педаль газа и тормоза. «В салоне автобуса находилась одна пассажирка, ее проверяют врачи на возможное сотрясение мозга», — добавил собеседник агентства.

В прокуратуре Петербурга проинформировали, что ведомство устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, а также контролирует ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.