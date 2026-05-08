В Петербурге автобус въехал в стену дома, один человек пострадал

«По предварительной информации, сегодня около двух часов дня на пересечении Удельного и Скобелевского проспектов водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство въехало в стену дома», — сообщает пресс-служба.
По данным ГУМВД, в результате происшествия незначительные травмы получила пожилая женщина, она доставлена в медучреждение. «На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка», — добавили в пресс-службе главка.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что, предварительно, причиной ДТП могла стать ошибка водителя, который случайно перепутал педаль газа и тормоза. «В салоне автобуса находилась одна пассажирка, ее проверяют врачи на возможное сотрясение мозга», — добавил собеседник агентства.
В прокуратуре Петербурга проинформировали, что ведомство устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, а также контролирует ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.