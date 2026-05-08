В Перми появится подразделение БАРС для борьбы с беспилотниками

Региональное подразделение БАРС создадут в Перми для борьбы с беспилотниками, сообщил в своём официальном аккаунте MAX губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По главам главы региона, накануне власти провели специальное заседание. Его темой стало усиление мер защиты промышленных предприятий.
«Обсудили первоочередные задачи по усилению региональной многоуровневой эшелонированной защиты, а также создание регионального подразделения БАРС, которое будет заниматься подавлением БПЛА», — написал губернатор.
Дмитрий Махонин поблагодарил экстренные и оперативные службы региона — за три дня над Пермским краем было сбито 16 вражеских беспилотников. Также он подчеркнул важность информирования граждан о БПЛА. Главам территорий в качестве приоритетной задачи нужно будет усилить информирование жителей. Важно чтобы каждый человек знал, что делать в случае объявления ракетной опасности.
Напомним, в пятницу, 8 мая промышленные площадки города вновь подверглись нападению со стороны беспилотников. К счастью, обошлось без жертв. Днём ранее БПЛА атаковали сразу три объекта. Один из них задел здание высотки. В городе и крае отменили массовые мероприятия в честь Дня Победы.