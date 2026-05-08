В Волжском собачница сбила школьницу и скрылась с места ДТП ради приёма в ветклинике

Отметим, по информации собственных источников редакции, в скором времени автомобиль лихачки был найден у одной из ветеринарных клиник Волжского. После задержания женщина рассказала правоохранителям, что видела сбитую школьницу, однако не могла остановиться из-за того, что спешила в ветеринарную клинику. Более того, она обратила внимание, что к пострадавшей сразу же подбежали прохожие и начали оказывать помощь, из чего астраханка сделала вывод, что она может продолжить движение по своим делам.