Самолет из ОАЭ изменил маршрут и кружил над Самарой из-за БПЛА

Воздушное судно планировало приземлиться в аэропорту Шереметьево в 20:45 7 мая. Однако на фоне сообщений об активных атаках БПЛА на столицу экипаж принял решение уйти на запасной маршрут и направился в сторону Самары. По данным источника, лайнер некоторое время кружит над городом, ожидая дальнейших указаний.
Пассажиры рассказали, что самолет уже сделал несколько кругов. По словам капитана, борт находится на значительном удалении от Москвы и продолжает получать обновленную информацию и разрешения от диспетчеров Шереметьево, оставаясь в режиме ожидания.
Ранее в тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил о десятках беспилотников, сбитых на подлете к городу. Он отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Сообщений о пострадавших не поступало.