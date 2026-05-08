В Брянске при ударе ВСУ 7 мая повреждения получила 231 квартира

Власти Брянска подвели итоги оценки ущерба, нанесенного городу в результате атаки ВСУ 7 мая. По уточненным данным, повреждения получили 213 квартир и более 40 автомобилей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Власти Брянска уточнили масштаб разрушений после атаки Вооруженных сил Украины 7 мая. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, повреждения получила 231 квартира и более 40 машин.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщал о 13 пострадавших, а также о том, что ущерб нанесен более чем 20 квартирам и 40 автомобилям.

«По предварительной информации, 231 квартира и более 40 автомобилей получили разрушения разной степени. После сбора всех документов и по итогам экспертизы людям выдадут компенсацию», — говорится в официальном заявлении мэрии.

Комиссия завершила оценку ущерба, нанесенного объектам, сообщила глава района Татьяна Гращенкова. Владельцам пострадавшего имущества необходимо обратиться в отдел ЖКХ Бежицкой районной администрации.