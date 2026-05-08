Губернатор доложил о последствиях атаки БПЛА на Воронеж днём 8 мая

Беспилотник уничтожили в небе над Воронежем днём пятницы, 8 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших среди населения нет.
В результате падения обломков сбитого БПЛА повреждена кровля нежилого двухэтажного дома. Также обломки упали на частный сектор и повредили автомобиль. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Режим опасности атаки беспилотников на всей территории региона, как и угрозу непосредственного удара БПЛА в столице Черноземья, отменили в 17:18.
