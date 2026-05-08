Глава Прикамья опубликовал фото последствий атаки БПЛА

Всего было сбито 16 беспилотников за три дня.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в своём канале в MAX о ситуации с отражением вражеских беспилотников в последние три дня.

8 мая состоялось заседание штаба, темой которого стало усиление мер защиты предприятий региона от атак. Также губернатор показал фото уничтоженных над Пермским краем беспилотников.

«Распространять в СМИ и социальных сетях контент с БПЛА и последствиями их прилетов запрещено. Исключения касаются только органов государственной власти и местного самоуправления», — добавил Дмитрий Махонин.

Напомним, в Перми будет создано подразделение БАРС, задачей которого станет подавление БПЛА. Решение было принято после того, как за последние три дня над регионом было сбито 16 беспилотников.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
