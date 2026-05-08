Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Пермским краем за три дня атак сбили 16 беспилотников

Глава региона отметил слаженную работу экстренных и оперативных служб края.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Дмитрий Махонин 8 мая провел заседания краевого оперативного штаба. Он отметил слаженную работу экстренных и оперативных служб края при отражении массированных атак беспилотников.

«За три дня силами Минобороны России сбито 16 беспилотников в небе над краем. Специалисты ведут постоянный мониторинг», — сообщил Дмитрий Махонин.

Губернатор отметил важность информирования жителей Прикамья, что делать в случае беспилотной опасности. Он поручил главам муниципалитетов усилить работу в этом направлении.

Дмитрий Махонин напомнил о запрете распространения в СМИ и социальных сетях контента с БПЛА и последствиями их прилетов. Исключения касаются только органов государственной власти и местного самоуправления.

Минобороны РФ заявило о сбитии и перехвате БПЛА над Прикамьем. ВФУ предприняли массированную атаку беспилотниками 8 мая.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше