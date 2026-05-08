Над Пермским краем за три дня атак сбили 16 беспилотников

Глава региона Дмитрий Махонин 8 мая провел заседания краевого оперативного штаба. Он отметил слаженную работу экстренных и оперативных служб края при отражении массированных атак беспилотников.
«За три дня силами Минобороны России сбито 16 беспилотников в небе над краем. Специалисты ведут постоянный мониторинг», — сообщил Дмитрий Махонин.
Губернатор отметил важность информирования жителей Прикамья, что делать в случае беспилотной опасности. Он поручил главам муниципалитетов усилить работу в этом направлении.
Дмитрий Махонин напомнил о запрете распространения в СМИ и социальных сетях контента с БПЛА и последствиями их прилетов. Исключения касаются только органов государственной власти и местного самоуправления.
Минобороны РФ заявило о сбитии и перехвате БПЛА над Прикамьем. ВФУ предприняли массированную атаку беспилотниками 8 мая.