Сальдо сообщил о гибели мужчины и его дочери в Каирах

«Сегодня утром в результате удара по Каирам Горностаевского округа погиб мужчина 1985 года рождения. Его 15-летняя дочь с тяжелыми ранениями была доставлена в Геническую ЦРБ. К несчастью, спасти девочку не удалось. Она скончалась в реанимации от большой потери крови», — написал он на платформе «Макс».
Сальдо подчеркнул, что это преступление не останется без ответа.
Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу и продлится до 10 мая. С начала суток Киев многократно нарушал перемирие и атаковал гражданские объекты в России.
Минобороны подчеркивало, что российские военные зеркально отвечают на действия ВСУ и бьют по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, пунктам управления и местам запуска БПЛА противника.