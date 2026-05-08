Сальдо сообщил о гибели мужчины и его дочери в Каирах

В Херсонской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя, среди которых несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня утром в результате удара по Каирам Горностаевского округа погиб мужчина 1985 года рождения. Его 15-летняя дочь с тяжелыми ранениями была доставлена в Геническую ЦРБ. К несчастью, спасти девочку не удалось. Она скончалась в реанимации от большой потери крови», — написал он на платформе «Макс».

Сальдо подчеркнул, что это преступление не останется без ответа.

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу и продлится до 10 мая. С начала суток Киев многократно нарушал перемирие и атаковал гражданские объекты в России.

Минобороны подчеркивало, что российские военные зеркально отвечают на действия ВСУ и бьют по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, пунктам управления и местам запуска БПЛА противника.

