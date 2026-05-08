Экс-советника самарского губернатора арестовали по делу о мошенничестве

В Белгороде под стражу заключили бывшего генерального директора компании «Транспорт будущего» и экс-советника губернатора Самарской области Юрия Козаренко. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».
Решение об аресте было принято Свердловским районным судом Белгорода. Издание отмечает, что расследованием дела занимается управление МВД по Белгородской области, которое пока не дает официальных комментариев.
В 2022 году Козаренко возглавил компанию — разработчика беспилотных систем «Транспорт будущего». Проект получил известность после запуска завода в ОЭЗ «Тольятти», в который вложили около 7 млрд рублей.
Юрий Козаренко также занимал пост общественного советника губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. По данным пресс-службы регионального правительства, он был освобожден от этой должности 31 октября 2025 года. К этому же моменту он покинул пост генерального директора «Транспорта будущего».