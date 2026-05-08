Нижегородская компания задолжала работникам более 1 млн рублей

Работодатель направлял прибыль на иные нужды.

Нескольким сотрудникам организации по производству слесарно-монтажного, строительного и деревообрабатывающего инструмента не выплачивали зарплату в полном объеме с января по апрель 2026 года. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Общая задолженность перед работниками составила более 1 млн рублей. При этом работодатель имел реальную возможность платить заработную плату, но направлял полученную организацией прибыль на иные хозяйственные нужды, которые не являлись первоочередными.

«В ходе расследования уголовного дела следователи примут исчерпывающие меры, направленные на возмещение всей имеющейся перед работниками задолженности», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что начальник отдела информтехнологий Арзамасского машзавода обвиняется в коммерческом подкупе.