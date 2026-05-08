Ni Mash: В Арзамасе образовались три растущие в размере дыры в земле

В Арзамасе Нижегородской области образовались три растущие в размере дыры в земле. На это обратил внимание Мах-канал Ni Mash.
«Арзамас превратился в решето. За эту весну там образовалось уже три огромных провала в земле», — говорится в сообщении.
К публикации канал прикрепил фото дыр в СНТ № 6 и № 10. По снимкам видно, что некоторые из них достигают в диаметре нескольких метров. Причем, как уточняется, провалы продолжают увеличиваться.
Канал отмечает, что дыры образовались из-за снежной зимы и подземных течений.