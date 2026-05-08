Выявлено недостоверное декларирование 181 тонны гороха в Азовском районе

Выяснилось, что декларация соответствия на данную продукцию была выдана на основе неполных лабораторных исследований.

В Ростовской области сотрудники Россельхознадзора зафиксировали нарушения при оформлении сопроводительной документации на партию гороха массой 181 тонна, которая находилась на хранении в Азовском районе.

Выяснилось, что декларация соответствия на данную продукцию была выдана на основе неполных лабораторных исследований: в протоколе испытаний отсутствовали данные о содержании остатков пестицидов, использовавшихся в процессе возделывания культуры.

Для предотвращения возможного оборота небезопасной продукции принято решение аннулировать выданную декларацию о соответствии.